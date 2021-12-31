Президент России пригрозил полным разрывом отношений с США

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций», заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Байден упомянул в беседе, что «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции», в том числе в экономической и военной сферах.

«Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», — отметил дипломат.

Как рассказал представитель Кремля, Путин также высказал мнение, что впоследствии такие шаги будут расценены потомками как ошибка. «А таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, и поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать», — подытожил Ушаков.