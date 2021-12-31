НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин выступил с новогодним обращением

Источник:
Sibnet.ru
291 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с новогодним поздравлением. Глава государства в своей речи отметил, что россияне столкнулись с вызовами, но научились бороться с ними.

Путин отметил, что граждан объединяют надежду на предстоящие перемены. Он также поблагодарил россиян за поддержку и подчеркнул, что достижение задуманного зависит от нас самих.

По словам российского лидера, главной целью властей является повышение благосостояния и доходов жителей страны. Он также выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию.

Отдельно Путин поздравил с Новым годом военных, медиков, водителей — всех тех, кто работает в этот день. «Пусть в каждом доме будет много радостных событий, а любовь вдохновляет всех на достижения», — пожелал глава государства.

Еще по теме
Путин застал Байдена врасплох
Миронов раскритиковал новогодние телешоу
Путин поздравил иностранных лидеров с Новым годом
МИД высказался о возможности возвращения смертной казни в России
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Световые столбы» появились в Новосибирске
Ученые узнали тайны заморозки сибирского углозуба
Телескоп на дне Байкала «поймал» нейтрино
Водитель Lacetti погиб в Новосибирской области после ДТП с грузовиком
Самое популярное
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
Озвучено предсказание Ванги про 22 февраля 2022 года
Россиянин сорвал гигантский лотерейный джекпот
Армия США ничего не сможет противопоставить Китаю
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин выступил с новогодним обращением
Президент России пригрозил полным разрывом отношений с США
Новый год пришел на территорию России
Украине предрекли «десятиминутный разгром» в войне с Россией
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
42
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
20
Путин пообещал самые разные варианты ответов на расширение НАТО
17
Генсек НАТО пригласил Россию на переговоры 12 января
17
Армия США ничего не сможет противопоставить Китаю
17
Дело оскорбившей полицейских чемпионки по плаванию дошло до суда
Sibnet.Ru