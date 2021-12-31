Путин выступил с новогодним обращением

Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с новогодним поздравлением. Глава государства в своей речи отметил, что россияне столкнулись с вызовами, но научились бороться с ними.

Путин отметил, что граждан объединяют надежду на предстоящие перемены. Он также поблагодарил россиян за поддержку и подчеркнул, что достижение задуманного зависит от нас самих.

По словам российского лидера, главной целью властей является повышение благосостояния и доходов жителей страны. Он также выразил слова искренней поддержки всем, кто потерял близких и друзей в пандемию.

Отдельно Путин поздравил с Новым годом военных, медиков, водителей — всех тех, кто работает в этот день. «Пусть в каждом доме будет много радостных событий, а любовь вдохновляет всех на достижения», — пожелал глава государства.