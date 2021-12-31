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Дешевый продукт снизит риск диабета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mcmlxi / CC BY-SA 3.0

Брюссельская капуста помогает эффективно контролировать уровень сахара в крови, рассказала британский медик Сара Брюэр.

Специалист отметила, что с диабетом второго типа можно бороться, ведя здоровый образ жизни и следя за рационом. Для этого в рацион нужно включить брюссельскую капусту: в ней содержатся витамины C и E, кальций, клетчатка и антиоксиданты, пишет Daily Express.

«Сама по себе капуста не снижает уровень глюкозы в крови, но она помогает замедлить его повышение после приема пищи», — подчеркнула специалист, отметив, что такой эффект достигается благодаря наличию клетчатки в овоще.

Кроме того, в брюссельской капусте присутствует альфа-липоевая кислота, которая повышает чувствительность организма к инсулину. В сочетании с клетчаткой она снижает риск развития диабета, отметила эксперт.

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