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Украине предрекли «десятиминутный разгром» в войне с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Россия разгромит Украину менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, заявил бывший глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной Рады Олег Волошин.

По мнению политика, украинская армия не понимает, что такое современная высокотехнологичная война. Для парализующего удара России даже не потребуется заходить на территорию Украины, отметил он.

Волошин в эфире телеканала UkrLife подчеркнул, что в результате потенциального конфликта ВСУ потеряют те немногие признаки современности, которые военным Украины удалось получить в последние годы.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве усиления агрессивных действий рядом с украинскими границами. Кремль все обвинения отвергает и указывает, что российские войска перемещаются в пределах своей территории.

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Политика #Мир
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