Осенний призыв завершился в России

Осенний призыв на военную службу завершился 31 декабря в России, в армию направлены более 127 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В рамках кампании, которая стартовала 1 октября, в военкоматах были приняты усиленные противоэпидемические меры. Их обеспечили средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также дезинфицирующими средствами.

Отправка призывников со сборных пунктов в соединения и части началась 20 октября. Все призывники перед этим были протестированы на коронавирус и обеспечены формой. Также им выдавались банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессеры.

Особое внимание в рамках призыва уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. Так, более 320 призывников направили в научные и научно-производственные роты.