НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Осенний призыв завершился в России

Источник:
Sibnet.ru
226 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Осенний призыв на военную службу завершился 31 декабря в России, в армию направлены более 127 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В рамках кампании, которая стартовала 1 октября, в военкоматах были приняты усиленные противоэпидемические меры. Их обеспечили средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также дезинфицирующими средствами.

Отправка призывников со сборных пунктов в соединения и части началась 20 октября. Все призывники перед этим были протестированы на коронавирус и обеспечены формой. Также им выдавались банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессеры.

Особое внимание в рамках призыва уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. Так, более 320 призывников направили в научные и научно-производственные роты.

Еще по теме
Система С‑550 заступила на боевое дежурство в России
Комплекс С-500 испытали в Арктике
От «Абакана» до «Новосибирска»: чем пополнилась армия России
Россия примет на вооружение боевую машину пехоты Б‑19
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Световые столбы» появились в Новосибирске
Ученые узнали тайны заморозки сибирского углозуба
Телескоп на дне Байкала «поймал» нейтрино
Водитель Lacetti погиб в Новосибирской области после ДТП с грузовиком
Самое популярное
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
Озвучено предсказание Ванги про 22 февраля 2022 года
Россиянин сорвал гигантский лотерейный джекпот
Армия США ничего не сможет противопоставить Китаю
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин выступил с новогодним обращением
Президент России пригрозил полным разрывом отношений с США
Новый год пришел на территорию России
Украине предрекли «десятиминутный разгром» в войне с Россией
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
42
Минобороны России заявило о подготовке НАТО к большой войне
20
Путин пообещал самые разные варианты ответов на расширение НАТО
17
Генсек НАТО пригласил Россию на переговоры 12 января
17
Армия США ничего не сможет противопоставить Китаю
17
Дело оскорбившей полицейских чемпионки по плаванию дошло до суда
Sibnet.Ru