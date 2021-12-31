Путин застал Байдена врасплох

Россия уверенно взяла на себя инициативу в переговорах с США по вопросам безопасности, при этом российский лидер Владимир Путин застал американского коллегу Джо Байдена «врасплох», полагают европейские эксперты.

Путин запросил и сразу же получил прямой контакт с Байденом, пишет итальянская газета Corriere Della Sera. Автор материала отмечает, что своими действиями Путин напомнил, что вопросы безопасности требуют безотлагательного обсуждения.

При этом в Европе существует две точки зрения на переговорный процесс Москвы и Вашингтона. «Ястребы» европейской политики уверены, что за разговорами Путина и Байдена скрывается подготовка к вооруженной операции. Напротив, «голуби» критикуют военную поддержку Украины.

Путин и Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, американский президент пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Президент России в ответ заявил, что в таком случае может последовать разрыв отношений.