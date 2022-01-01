АвтоВАЗ начнет 2022 год с повышения цен

АвтоВАЗ с 1 января 2022 года повысит цены на модели на 11-27 тысяч рублей. Больше всех прибавит в цене Lada Vesta.

В меньшей степени подорожание отразиться на Granta в кузове седан, цены на которую вырастут на 11 тысяч рублей. Заметнее прочих подорожает Vesta — цены увеличатся на 27 тысяч рублей.

Семейство XRay получит прибавку в 24 тысячи рублей, Largus подорожает на 17 тысяч рублей, Niva Legend — на 18 тысяч рублей, а Niva Travel — на 21 тысячу рублей.

Причинами повышения стоимости называют инфляционные процессы, которые приводят к удорожанию комплектующих и сырья — металлов, пластиков, электронных компонентов.

В рамках дилерского договора с компанией будут пересмотрены прайсы на уже поставленные и неоплаченные машины.

В 2021 году завод переписывал цены семь раз. Предыдущая корректировка прайс-листов произошла 1 декабря: тогда стоимость всех моделей увеличилась в среднем на 3,18%, или 28 тысяч рублей.