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Голубые больничные листы стали историей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Электронный больничный лист (ЭЛН) стал обязательным с 1 января 2022 года. Привычный голубой бумажный банк отменяется.

Врачи будут подписывать ЭЛН электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. По требованию пациента ему предоставят выписку с номером цифрового документа.

Система электронного документооборота ФСС автоматически оповестит работодателей о том, что сотрудник заболел. После закрытия больничного пособие за период нетрудоспособности поступит напрямую из средств ФСС.

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в личном кабинете получателя услуг Фонда соцстрахования.

Максимальный размер пособия по больничному в 2022 году составит 2,6 тысячи в день, или около 80 тысяч рублей в месяц. Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка за последние два года.

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Жизнь #Законы #Здоровье
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