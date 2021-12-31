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Рыбы-лучники научились считать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Greg Goebel / CC BY-SA 2.0

Рыбы-лучники умеют считать, выяснили ученые из университета Тренто в Италии. Исследователи в ходе эксперимента заставили рыб плеваться.

Дело в том, что лучники охотятся струей воды — они перемещаются к поверхности водоема и сбивают водой добычу в воздухе. Насекомое падает, после чего рыба может покормиться. В ходе эксперимента рыб поместили в резервуар, над которым установили диски с разным количеством точек.

Ученые научили рыбу плевать струей воды на диски с определенным количеством точек. Потом они показывали лучнику серию пар дисков с разным количеством точек на них. Выяснилось, что рыба плевала только на диски с тем количеством точек, которое ее научили распознавать, пишет bioRxiv.

Ученые попытались изменить количество точек, из которых должна была выбирать рыба, но каждый раз она определяла нужный диск правильно. Таким образом, подтвердилась способность лучников считать — как минимум до шести.

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Жизнь #Звери
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