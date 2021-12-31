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Подростки переедают сладкое из-за недосыпа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дети из-за регулярного недосыпа употребляют более двух лишних килограммов сахара ежегодно, выяснили американские ученые.

Группа психологов и педиатров проанализировала режимы сна и питания подростков при двух длительностях сна: 6,5 часов в течение одной недели и 9,5 часов в течение еще одной. Параллельно ученые измеряли потребление калорий, пишет журнал SLEEP.

Результаты показали, что подростки, которые спали меньше, потребляли больше продуктов с высоким содержанием углеводов и добавленного сахара, а также сладкие напитки. В основном, они ели такую еду после 21 часа.

При этом исследователи подчеркивают, что дети с недосыпом ели не больше, а лишь предпочитали выбирать вредную еду. Фактически, обе группы участников получали одинаковое количество калорий.

Ученые предполагают, что это связано с тем, что недосыпающие подростки в течение дня пытались взбодриться, поэтому их регулярно тянуло на продукты с высоким содержанием углеводов и сахаров.

В среднем участники из группы, которая спала по 6,5 часов, каждый день съедали на 12 граммов сахара больше. Если использовать значение в 180 дней в учебном году, то за данный период подростки могли употребить более двух килограммов лишнего сахара.

Отмечается, что большинство подростков в мире сейчас не высыпается. Так, в Америке меньше рекомендованных десяти часов спят 73% старшеклассников. Кроме этого, такое режим входит в привычку и от него трудно избавиться, даже если появляется дополнительное время для сна.

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