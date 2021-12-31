Водитель Lacetti погиб в Новосибирской области после ДТП с грузовиком

Водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, в аварии погиб один человек, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

31 декабря около 11.00 на 1189 километре автодороги Р-254 водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti ехал из Новосибирска в Омск.

По неустановленной пока причине он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАН, который двигался во встречном направлении.

В результате данного происшествия на месте погиб водитель Chevrolet Lacetti. Его пассажирка экстренно госпитализирована в лечебное учреждение. Обстоятельства происшествия уточняются.