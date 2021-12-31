Снегоуборочная техника сбила новосибирца

Трактор для уборки снега сбил мужчину в Новосибирском районе, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, авария произошла в четверг в районе станции Мочище Новосибирского района. Водитель фронтального погрузчика сбил пешехода и врезался в припаркованный автомобиль. Установлено, что водитель был трезв.

В результате аварии 63-летний пешеход попал в больницу с различными травмами. Подробности ДТП устанавливаются.