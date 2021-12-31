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Снегоуборочная техника сбила новосибирца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Трактор для уборки снега сбил мужчину в Новосибирском районе, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, авария произошла в четверг в районе станции Мочище Новосибирского района. Водитель фронтального погрузчика сбил пешехода и врезался в припаркованный автомобиль. Установлено, что водитель был трезв.

В результате аварии 63-летний пешеход попал в больницу с различными травмами. Подробности ДТП устанавливаются.

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ЧП #ДТП
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Грета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.
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