Снегоуборочная техника сбила новосибирца

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Трактор для уборки снега сбил мужчину в Новосибирском районе, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным полиции, авария произошла в четверг в районе станции Мочище Новосибирского района. Водитель фронтального погрузчика сбил пешехода и врезался в припаркованный автомобиль. Установлено, что водитель был трезв.
В результате аварии 63-летний пешеход попал в больницу с различными травмами. Подробности ДТП устанавливаются.
ddddА я что говорил, надо больше пить!
Uynachalnica"В 2016 году чиновник уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение."...
лачиновТо есть теперь ему стало обидно, что ЕС остается как бы не при делах? А когда американские базы и ракеты...
MuzykantГрета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.