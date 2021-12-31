Как и когда разыграют новогодние миллиарды от «Русского лото»

Всплеск интереса россиян к лотереям перед Новым годом уже стал традиционным — его подстегивает астрономическая сумма, которую разыгрывают в праздничном тираже «Русского лото». Главный счастливчик, сорвавший джекпот, может стать миллиардером. Когда и по каким правилам пройдет 1421 розыгрыш?

Согласно данным официального распространителя «Столото», в российских лотереях регулярно участвует примерно треть совершеннолетнего населения России. За последние семь лет выигрышными стали более 250 миллионов билетов, при этом 2450 принесли своим обладателям суммы от миллиона и больше.

Когда пройдет розыгрыш

Новогодний тираж состоится в прямом эфире телепередачи «Новогодний миллиард» на НТВ, которая начнется в 15.30 по московскому времени. За розыгрышем также можно следить на канале «Столото» в YouTube, официальных страницах «Столото» в соцсетях.

Впервые в 2022 году можно будет понаблюдать за розыгрышем новогоднего миллиарда в Telegram и TikTok, где запланирована прямая трансляция. Кроме этого, шоу станет доступно в записи на официальном портале «Столото» в разделе «Архиве тиражей».

Праздничный розыгрыш традиционно пройдет под контролем независимой тиражной комиссии, в присутствии звезд российского шоу-бизнеса и зрителей. Члены комиссии будут внимательно следить за корректностью проведения лотереи.

Накануне съемок праздничного тиража «Русского лото» студию обязательно опечатывают, помещение вскроют только перед прямым эфиром. Сами бочонки, благодаря которым определяется победившая комбинация, хранятся в специальном сейфе и достаются непосредственно перед шоу.

Тираж может быть признан состоявшимся только после заполнения комиссией соответствующего протокола, в котором фиксируются результаты розыгрыша. Кстати, попасть в такую комиссию может любой совершеннолетний гражданин.

По каким правилам разыграют новогодний миллиард

В прошлом году новогодний миллиард разделили на тысячу призов по миллиону — в итоге 581 человек стали лотерейными миллионерами. Еще 593 участника разделили между собой оставшиеся 419 призов, суммы выигрышей составили по 706 577 рублей.

Миллиардером по итогам новогоднего розыгрыша пока стала единственная россиянка — 1 января 2020 года джекпот сорвала предпринимательница из подмосковного Одинцова Надежда Бартош. В этом году правила снова изменили, поэтому шансы на появление второго миллиардера достаточно велики. Но также есть вероятность, что джекпот разделят два-три человека.

Собранная организаторами статистика по победителям весьма любопытна — среди мужчин чаще всего выигрывают водители, электрики и строители, а среди женщин — бухгалтеры, официантки и медики. При этом в целом мужчины выигрывают чаще, но суммы выигрышей больше у женщин.

Правила розыгрыша «Новогоднего миллиарда» в 2022 году довольно простые — ведущий достает из мешка бочонки с номерами, а участники зачеркивают числа, соответствующие номерам вытащенных бочонков. В билете «Русского лото» — два игровых поля, в каждом — по 15 чисел в диапазоне от 1 до 90, при этом комбинации уже проставлены.

Всего бочонков 90 штук, ведущий достает их за три тура. В первом туре выигрывают билеты, в которых раньше других совпадут пять чисел в любой горизонтальной строке. Во втором туре победителем окажется тот, у кого раньше всего совпадут все 15 цифр в нижнем или верхнем поле билета — именно он станет обладателем новогоднего миллиарда.

Наконец, в третьем туре победителями станут участники, у которых совпадут все 30 цифр в билете. Среди них распределят оставшиеся денежные призы. Для билетов без выигрыша позднее проведут дополнительный розыгрыш, главным призом выступит автомобиль Skoda Octavia.

До какого времени можно купить билеты

Бумажные лотерейные билеты на новогодний 1421-й тираж можно купить до 21.00 по московскому времени 31 декабря 2021 года. В интернете продажи завершатся 1 января 2022 года в 11.00 по московскому времени.

Продажи бумажных билетов останавливают чуть раньше, чтобы данные обо всех проданных экземплярах успели попасть в общую базу участников розыгрыша. При покупке типографского билета нужно обязательно обратить внимание на номер — 1421, это позволит не спутать его с билетами на другие тиражи.

Кроме этого, при покупке бумажного билета нужно обязательно сохранить чек — без него получение выигрыша станет проблематичным. Если человек приобрел билет в точке продаж и потерял чек, нужно зарегистрироваться на сайте stoloto.ru с помощью того же телефонного номера, который указывался при покупке — в этом случае он увидит всю нужную информацию там.

Проверить результаты новогоднего тиража можно будет на официальном сайте «Столото» или в мобильном приложении распространителя лотереи в разделе «Проверка билетов». Информация появится в 17.30 по московскому времени.