Таюрская ответила на слухи о разрыве с Прусикиным

Поклонники пары из Little Big заподозрили, что Софья Таюрская и Илья Прусикин расстались, поскольку давно не появлялись вместе на публике и не публиковали совместных фото.

Поводом для слухов о расстовании также послужили частые встречи Прусикина со своей бывшей женой Ириной Смелой.

«Не гадайте, у нас у всех все хорошо. Во-первых, у ребят общий ребенок, они прекрасные родители. Каждый счастлив по-своему. У Иры тоже все хорошо! Мы общаемся, нет никаких претензий, возможно, и Новый год будем встречать вместе», — прокомментировала Таюрская ситуацию «СтарХиту».

Об отношениях Прусикина и Таюрской стало известно в начале июня. В интервью Собчак солистка Little Big призналась, что они вместе и уверяла, что не уводила Прусикина из семьи. Как выяснилось, музыкант сначала расстался с супругой а уже потом между ним и Таюрской вспыхнула страсть.