АвтоВАЗ засекретил дизайн новой Lada Niva

Дизайн нового внедорожника Lada Niva находится на этапе согласования, раскрывать его не планируют в ближайшие несколько лет, заявил глава АвтоВАЗа Николя Мор.

«В перспективе нескольких лет Niva нового поколения должна стать нашим бестселлером в сегменте SUV в России и на экспортных рынках, даже расширив глобальную географию для бренда Lada. Мы активно готовимся к этому, уже согласовываем дизайн нового автомобиля. Но в ближайшие пару лет мы оставим его в строгом секрете», — сказал Мор в новогоднем обращении на корпоративном YouTube-канале «На заводе».

На протяжении этого времени отдел инжиниринга будет работать над техническими аспектами модели и ее индустриализацией, отметил президент АвтоВАЗа.

Полностью новое поколение внедорожника Niva появится на рынке в 2024 году. Авто получит высокий клиренс и полноценную систему полного привода с понижающим рядом передач.