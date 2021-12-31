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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ засекретил дизайн новой Lada Niva

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Дизайн нового внедорожника Lada Niva находится на этапе согласования, раскрывать его не планируют в ближайшие несколько лет, заявил глава АвтоВАЗа Николя Мор.

«В перспективе нескольких лет Niva нового поколения должна стать нашим бестселлером в сегменте SUV в России и на экспортных рынках, даже расширив глобальную географию для бренда Lada. Мы активно готовимся к этому, уже согласовываем дизайн нового автомобиля. Но в ближайшие пару лет мы оставим его в строгом секрете», — сказал Мор в новогоднем обращении на корпоративном YouTube-канале «На заводе».

На протяжении этого времени отдел инжиниринга будет работать над техническими аспектами модели и ее индустриализацией, отметил президент АвтоВАЗа.

Полностью новое поколение внедорожника Niva появится на рынке в 2024 году. Авто получит высокий клиренс и полноценную систему полного привода с понижающим рядом передач.

Тема: Русские машины
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