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IKEA предупредила о росте цен

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

IKEA поднимет цены в среднем на 9% из-за растущих затрат на транспортировку и сырье, сообщила компания INGKA Group, управляющая международной сетью магазинов IKEA.

В пресс-релизе уточняется, что рост цен также будет зависеть от инфляции в той или иной стране.

«К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как повышение затрат (на транспортировку товаров) стало влиять на мировую экономику, мы должны переложить часть этих увеличенных трат на наших клиентов»,— пояснил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю.

В INGKA Group добавили, что IKEA «по-прежнему сталкивается со значительными транспортными и сырьевыми ограничениями, которые приводят к увеличению затрат». Сильнее всего рост транспортных и закупочных расценок ощущается в Северной Америке и Европе, уточнили в компании. INGKA Group считает, что эта ситуация не улучшится и в 2022 году.

IKEA еще в ноябре сообщила, что собирается повысить цены впервые с 2019 года. Чистая прибыль сети за финансовый 2021 год, закончившийся в августе, упала на 17%, до 1,4 миллиарда евро. В российском отделении IKEA говорили, что в РФ цены не товары сети вырастут.

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