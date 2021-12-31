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Определился победитель 10-го сезона шоу «Голос»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Ернар Садирбаев, Александр Волкодав, Элина Пан и Алишер Каримов боролись за победу в 10-м сезоне шоу «Голос», лучшим вокалистом признали участника команды Пелагеи.

Александр Волкодав победил в десятом сезоне шоу «Голос», за него проголосовало больше всего телезрителей. На втором месте Алишер Каримов из команды Александра Градского, третье место досталось подопечному Димы Билана — Ернару Садирбаеву, четвертая — Элина Пан (команда Леонида Агутина).

Голоса между суперфиналистами «Голоса» распределились следующим образом:

Александр Волкодав — 53%
Алишер Каримов — 47%

Наставник «Голоса» Александр Градский мер 28 ноября, успев сняться в проекте до этапа четвертьфинала. Создатели шоу решили продолжить музыкальное соревнование без него с пустым судейским креслом. В этапе прямых эфиров за участников команд голосовали и наставники, и зрители. Но в команде Градского финалиста выбрали только по зрительским симпатиям.

В финале «Голоса», когда наставники пели с наставником, Алишер Каримов спел «Как молоды мы были» с изображением Градского на экране.

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