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Элина Пан из Норильска заняла четвертое место в «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Певица Элина Пан из Норильска Красноярского края заняла в 10-м сезоне «Голоса» дошла до финала и заняла четвертое место.

В финале Пан выступила с наставником Леонидом Агутиным, исполнив «Включите свет». Затем было сольное выступление, певице досталась «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой.

Также в финале выступили Ернар Садирбаев из команды Димы Билана, Александр Волкодав из команды Пелагеи и Алишер Каримов из команды Александра Градского. По правилам шоу, в середине финала четвертый участник, набравший меньше зрительских голосов, покидает шоу. И далее борьба разворачивается между тремя кандидатами на поеду.

Девушка как раз выбыла на этом этапе, заняв четвертое место. «Сегодня сбылась моя мечта. Спасибо, Дима Билан, за то, что поверили в меня на слепых прослушиваниях, и Леонид Агутин, за то, что раскрыли меня в этом проекте. Сибирь, Норильск, спасибо, что были со мной», — сказала Элина Пан.

В проекте «Голос» на слепых прослушиваниях Пан развернула кресла сразу нескольких наставников, но выбрала команду Билана. На этапе нокаутов она выбыла, но ее спас Леонид Агутин. Когда к голосованию присоединились зрители, она стала лидировать в голосованиях и дошла до финала

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