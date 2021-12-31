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Президент отменил обязательный техосмотр для личных авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин отменил обязательный техосмотр. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физлицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат техническому осмотру», — говорится в тексте закона.

Но техосмотр потребуется при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования — 30 декабря 2021 года.

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