Президент отменил обязательный техосмотр для личных авто

Президент Владимир Путин отменил обязательный техосмотр. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физлицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат техническому осмотру», — говорится в тексте закона.

Но техосмотр потребуется при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования — 30 декабря 2021 года.