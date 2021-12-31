Президент отменил обязательный техосмотр для личных авто

Фото: © Sibnet.ru
Президент Владимир Путин отменил обязательный техосмотр. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физлицам и используемые ими исключительно в личных целях, не подлежат техническому осмотру», — говорится в тексте закона.
Но техосмотр потребуется при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.
Документ вступил в силу со дня официального опубликования — 30 декабря 2021 года.
Uynachalnica"В 2016 году чиновник уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение."...
лачиновТо есть теперь ему стало обидно, что ЕС остается как бы не при делах? А когда американские базы и ракеты...
MuzykantГрета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.
west_nikОни размещая базы и ракеты, даже народы Европы не спросили, не то что Россию, которая была не так близка....