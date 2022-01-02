QR-права и новые штрафы: что ждет автомобилистов в 2022 году

Целый ряд важных изменений ждет автомобилистов в 2022 году. Водителей освободят от давно критикуемой процедуры — техосмотра. Лишенным прав за пьянство станет сложнее получить медсправку. Возможно, введут новые штрафы — для лихачей на дорогах, любителей парковаться на газонах и владельцев автохлама.

В конце 2021 года прозвучали идеи о снижении нештрафуемого порога превышения скорости на 10 километров в час и отмене погрешности измерения алкоголя у водителей. Также власти обещают повысить стартовую планку стоимости автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь». Продолжится эксперимент с электронными документами.

Отмена техосмотра

Отмена регулярного технического осмотра (ТО) произошла достаточно стремительно. Летом 2021 года неожиданно для общественности приняли закон, отвязывающий диагностическую карту от ОСАГО. Изменения начали действовать 22 августа. В сентябре, за несколько дней до выборов в Госдуму, «Единая Россия» внесла законопроект, отменяющий процедуру ТО для частного транспорта.

Документ прошел первое чтение в ноябре, а в декабре, на завершающих сессиях — второе и третье, причем поправки были минимальны. Однако полностью получение диагностической карты не отменили. Она понадобится в случаях:

постановки на государственный учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления;

совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет;

совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.

Подробнее об отмене техосмотра

Уголовка для автохамов

Появилась новая статья в УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствам».

«Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради хайпа в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих. Ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы», — комментировал закон председатель ГД Вячеслав Володин.

Теперь водителю грозит уголовное наказание за такие повторные нарушения: административный штраф и лишение прав за превышение скорости на величину от 60 км/ч; выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия).

Наказанием станет лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также может грозить штраф размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей либо обязательные работы.

Тем лихачам, которые уже имеют такую судимость, будет грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Штрафы могут составить уже от 300 до 600 тысяч рублей.

Медсправка от нарколога

С 1 марта 2022 года в России изменится порядок получения медсправок для водителей, которые лишились прав из-за пьяной езды или отказались от медосвидетельствования. Им придется сдавать на анализ кровь и мочу.

Тех, у кого обнаружат следы уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ. Также на эту процедуру могут отправить автомобилиста при наличии признаков наркотического или алкогольного опьянения (повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и другие). После того как автомобилист сдаст все необходимые анализы, его судьбу решит специальная комиссия.

Пересмотреть систему контроля решили из-за того, что общий уровень пьянства за рулем в России снижается, а количество выявляемых автомобилистов в наркотическом опьянении остается стабильным: 21-22 тысячи человек в год.

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Меняется сама форма справки медосвидетельствования — теперь в нее вносятся все обследования врачей-специалистов, лабораторные и инструментальные исследования. А медицинский регистратор обязан будет проверить штампы специализированных организаций (наркологических и психоневрологических диспансеров), и только после этого выдать заключение.

«Усиливается значение выданной справки и ответственность каждого специалиста — то, чего не было ранее. Это позволит избежать фальсификации справок, так как ранее форма справки не требовала фиксации осмотра и лабораторных исследований ни психиатром, ни наркологом, что позволяло недобросовестным организациям выдавать справки без осмотра врачами-специалистами», — отметил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Много новых штрафов

Обсуждение нового Кодекса об административных правонарушениях продолжается уже два года. Если он будет принят в 2022 году, в «водительской» 21-й главе появится целый ряд новых штрафов.

В частности, появляется система наказаний за опасное вождение для тех, кто постоянно грубо нарушает ПДД.

Также собираются ввести единые штрафы за парковку на газонах, мойку авто в неположенном месте, выброс мусора из машины. Владельцев автохлама, чьи транспортные средства могут годами мешать во дворах, тоже ждут санкции.

Ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию полицейского. Водителей будут строже карать за рецидивы с чрезмерной тонировкой и грязными номерами, за пьянство за рулем, если в салоне также едет ребенок.

Кроме того, в 2022 году дорожные камеры будут выявлять в потоке транспортные средства, не прошедшие техосмотр и не имеющие полис . Штраф выпишут раз в сутки.

Электронные документы

Возможно, в 2022 году появится электронное водительское удостоверение. В 2021 Минцифры и МВД провели эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и признали его успешным.

Автомобилисты могут предъявить СТС в виде QR-кода в приложении «Госуслуги Авто». Но сотрудники ГИБДД вправе попросить и бумажную версию документа.

Налог на роскошные автомобили

В прошлом году Минпромторг не пересмотрел список «роскошных» автомобилей, для которых транспортный налог рассчитывается с повышающим коэффициентом, но есть вероятность, что теперь сделает это.

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С 1 января 2014 года базовой ставкой исчисления налога на роскошь считается сумма от 3 миллионов рублей. В этот список сейчас попадают машины среднего ценового сегмента — Kia Stinger GT, Kia Mohave, Toyota Highlander, Mazda CX-9, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Peugeot Traveller, Skoda Kodiaq и другие.

Российская ассоциация дилеров считает, что базовый диапазон должен быть поднят с 3-5 миллионов до 5-7 миллионов рублей.

Возвращение к нулевому промилле

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Сейчас пьяным считается водитель, у кого более 0,3 грамма спирта на литр крови. Это эквивалентно 0,16 мг спиртного в литре выдыхаемого воздуха.

По словам координатора автодвижения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, 0,3 промилле — это техническая погрешность измерения. Если власти вернутся к нулевому промилле, как было в 2010-2013 годах, это откроет «дорогу в ад».

«Снижение технического интервала измерения алкоголя алкотестером приведет к тому, что количество несправедливо привлеченных к ответственности будет опять исчисляться сотнями тысяч человек. Подчеркну: несправедливо! Во времена нулевого промилле 300 тысяч человек в год лишались прав просто так! Потому что прибор показал не абсолютный ноль. А сколько миллионов водителей лишились денег, просто откупившись на дороге?» — написал Шкуматов в Telegram.

10 километров в час

В 2021 году власти так и не решили, стоит ли отменять нештрафумый порога превышения максимальной скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Дискуссия должна продолжиться.

«Когда ты порог превысил на 10 км/ч и тебя оштрафовали — это крайне неприятно. Но как председатель комиссии по безопасности дорожного движения должен заметить, что мы более 60 тысяч человек теряем в год на дорогах», — говорил вице-премьер Хуснуллин в интервью «Ведомостям».

«Скоростной режим на российских дорогах занижен! На дороге с проектной скоростью 120 может быть установлено годами ограничение 60 просто потому, что это формально черта города! Сами ограничения не пересматриваются годами и десятилетиями!» — заочно парировал Шкуматов.

Превышение максимально допустимой скорости на 20 километров в России не облагается штрафом с 2013 года, когда был отменен минимальный штраф в 100 рублей.