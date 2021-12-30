Уголовное наказание ввели для водителей-лихачей

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уголовная ответственность за агрессивное вождение вводится в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. Максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Под агрессивным вождением понимается превышение допустимой скорости движения от 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления водителем, неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.

Также нарушителям по данной статье могут выписать штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет. Отмечается, что более 40% водителей повторно нарушают правила дорожного движения после привлечения к административной ответственности.