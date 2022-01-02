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Школы Алтая попали под реновацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Алтайский край получил порядка 2 миллиардов рублей на программу реновации 43 школ, из которых 34 – в селах региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Это субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходов в 2022-2026 годах. Ее направляют на региональные мероприятия по модернизации школ. Предполагается, что школы не только будут капитально отремонтированы, но и получат современное оборудование.

По данным Минпросвещения РФ, всего 80 российских регионов в ближайшие два года получат финансирование из федерального бюджета более 91,6 миллиарда рублей на подобные цели. Благодаря этому обновят более 2 тысяч учебных заведений.

При этом список первоочередных объектов капремонта сформирован на основе заявок регионов. В зависимости от ситуации в конкретном регионе это может быть как одна, так и десять школ.

В следующем году на Алтае из 43 школ ремонт пройдет в 33, ремонт еще десяти школ завершится годом позже. Все это часть глобального обновления системы школьного образования, о которой ранее говорил президент Владимир Путин.

Одно из важных условий реновации российских школ – участие учеников и их родителей в обновлении образовательной среды. Предполагается, что они смогут сами предлагать дизайн-проекты, контролировать процесс.

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