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Обнаружена странная связь между коронавирусом и алкоголем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких спиртных напитков есть загадочная статистическая связь, выяснила группа исследователей из Университета Питтсбурга в США.

Ученые рассматривали факторы, которые могли бы повлиять на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей старше 55 лет. Среди этих факторов изучалось употребление алкоголя и наркотиков, пишет medRxiv.org.

Оказалось, что лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

При этом потребление пива и вина не было статистически значимым. Фактически, употребление крепкого алкоголя каким-то образом защищало от заражения вирусом. Однако сам механизм такой защиты пока является полной загадкой.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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