Обнаружена странная связь между коронавирусом и алкоголем

Между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких спиртных напитков есть загадочная статистическая связь, выяснила группа исследователей из Университета Питтсбурга в США.

Ученые рассматривали факторы, которые могли бы повлиять на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей старше 55 лет. Среди этих факторов изучалось употребление алкоголя и наркотиков, пишет medRxiv.org.

Оказалось, что лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

При этом потребление пива и вина не было статистически значимым. Фактически, употребление крепкого алкоголя каким-то образом защищало от заражения вирусом. Однако сам механизм такой защиты пока является полной загадкой.