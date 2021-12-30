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Резервы России обновили исторический максимум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Объем международных резервов России по состоянию на 24 декабря достиг 630,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 4,2 миллиарда, сообщается на сайте Центробанк РФ.

За неделю до окончания 2021 года объем резервов обновил исторический максимум, впервые превысив рубеж 630 миллиардов долларов. Рост произошел преимущественно в результате положительной переоценки активов и покупки валюты в рамках бюджетного правила.

На сегодня Россия входит в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии. На 1 января 2021 года резервы составляли 595,8 миллиарда долларов.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

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Экономика #Деньги
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