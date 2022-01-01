Год снежного барса начался в Горном Алтае

Год снежного барса начался в Республике Алтай, указ об этом глава региона Олег Хорохордин подписал в декабре.

Снежный барс – крупный хищник семейства кошачьих, охота на него полностью запрещена. Ранее популяция снежного барса из-за браконьерства была на грани исчезновения, сейчас она начала восстанавливаться. По данным WWF России, всего в мире около 4 тысяч ирбисов. Из них 70-90 живет в России, в том числе в Республике Алтай – 45 особей.

«Следующий год по восточному календарю – это год тигра, а у нас есть свой тигр – это снежный барс, и самая большая в стране популяция этого редкого хищника обитает как раз на нашей территории», – рассказывал Хорохордин.

Ранее Республика Алтай и Республика Татарстан, на гербе которого изображен этот редкий хищник, подписали соглашение, которое в том числе предполагает совместною работу по сохранению этого редкого хищника.

Так, предусмотрено создание на территории Горного Алтая Центра по сохранению, разведению и реабилитации редких видов млекопитающих. Инфраструктура центра, который разместится на территории Майминского района, предполагает создание сектора содержания и разведения, лабораторию по изучению генетики и биологии снежного барса и других диких кошек России.

«26 мая отмечается День снежного барса в Республике Алтай. В 2022 году этому празднику исполнится 12 лет. Год снежного барса мы посвятим сбережению этого вида. До 1 февраля будет разработан календарный план мероприятий», – рассказал глава.