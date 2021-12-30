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Единая биометрическая система заработала в России

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Государственная единая биометрическая система запускается в России с 30 декабря, сообщает пресс-служба правительства. Он позволит расширить спектр и повысить доступность электронных услуг для граждан.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что благодаря новой системе граждане получат высокое качество предоставления услуг в более удобном и оперативном формате, который отвечает целям нацпроекта «Цифровая трансформация».

Чернышенко заверил, что новейшие информационные технологии безопасности и контроль со стороны государства обеспечат надежную защиту персональных данных граждан. При этом система предполагает добровольное участие.

Согласно закону, единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством.

Единая биометрическая система стала частью инфраструктуры электронного правительства. С помощью удаленной биометрической идентификации уже можно получать банковские услуги, электронную подпись и оказывать нотариальные услуги.

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