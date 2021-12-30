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США ради Украины нацелят на Россию «самый опасный» самолет

Источник:
19FortyFive
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Фото: © U.S. Department of Defense

США используют против России перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider в случае военного конфликта Москвы и Киева. B-21 Raider называют «самым опасным» самолетом в мире.

Военный сценарий предполагает, что B-21 нацелят на российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-500, которые являются главной угрозой для американской авиации, пишет издание 19FortyFive.

Эксперты отмечают, что современные российские ЗРК имеют хорошие шансы уничтожить американские самолеты на безопасном расстоянии, однако малозаметный B-21 Raider может изменить расстановку сил в случае вооруженного конфликта.

Оставаясь незамеченным, B-21 может запускать собственные крылатые ракеты для противодействия российским комплексам, что позволит эффективно использовать практически любую авиацию на поле боя.

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Оборона #Оружие
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