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Илон Маск подсказал способ стать успешным

Источник:
Business Insider
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Фото: © The White House

Американский миллиардер Илон Маск по время программы Лекса Фридмана поделился несколькими советами, которые помогут стать успешным.

Так, предприниматель посоветовал людям «стараться быть полезными», «давать больше, чем забирать», а также «честно трудиться», пишет Business Insider. Он также порекомендовал не пытаться быть лидером только ради того, чтобы казаться им в глазах окружающих.

По мнению Маска, в большинстве случаев люди, которые хорошо справляются с задачами лидера, в реальности не хотят ими быть. Также успешные люди очень общительны и много времени уделяют книгам, отметил миллиардер.

«Я бы посоветовал людям читать много книг. Постарайтесь усвоить как можно больше информации, а также развить общие знания, чтобы иметь хотя бы приблизительное представление о мире», — порекомендовал он.

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