Илон Маск подсказал способ стать успешным

Американский миллиардер Илон Маск по время программы Лекса Фридмана поделился несколькими советами, которые помогут стать успешным.

Так, предприниматель посоветовал людям «стараться быть полезными», «давать больше, чем забирать», а также «честно трудиться», пишет Business Insider. Он также порекомендовал не пытаться быть лидером только ради того, чтобы казаться им в глазах окружающих.

По мнению Маска, в большинстве случаев люди, которые хорошо справляются с задачами лидера, в реальности не хотят ими быть. Также успешные люди очень общительны и много времени уделяют книгам, отметил миллиардер.

«Я бы посоветовал людям читать много книг. Постарайтесь усвоить как можно больше информации, а также развить общие знания, чтобы иметь хотя бы приблизительное представление о мире», — порекомендовал он.