НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин запретил списывать социальные выплаты за долги

Источник:
Sibnet.ru
186 0
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите социальных выплат от автоматического списания в счет погашения долга граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Пособия и выплаты, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, гражданам, имеющим детей, а также беременным женщинам, теперь не могут быть взысканы.

Закон также касается федеральных выплат отдельным категориям граждан и семьям с детьми, выплат малоимущим в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

Документ защищает социальные выплаты от списания по исполнительному производству. Он был разработан после того, как на съезде партии «Единая Россия» Путин призвал парламентариев защитить такие выплаты от автоматического списания.

Еще по теме
Путин внес упрощающий получение гражданства законопроект
Россия ввела дактилоскопию для трудовых мигрантов
Закону об отмене техосмотра осталось получить только подпись Путина
Техосмотр отменен с ограничениями: как это будет
смотреть все
Политика #Законы #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэрия объявила аукцион на финальный этап станции «Спортивная»
Мэра Томска Кляйна отправили в колонию
Первая ледовая переправа открылась в Новосибирской области
Оглашены приговоры по делу «замов Тулеева»
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Россиянин обманул World of Tanks на 670 млн рублей
Поклонники S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли тайное послание разработчиков
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин запретил списывать социальные выплаты за долги
Переговоры о гарантиях безопасности с США пройдут 10 января
Россия оказалась в пятерке самых несчастливых стран
Силуанов объяснил невозможность отключения России от SWIFT
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Uynachalnica

"В 2016 году чиновник уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение."...

лачинов

То есть теперь ему стало обидно, что ЕС остается как бы не при делах? А когда американские базы и ракеты...

Muzykant

Грета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.

west_nik

Они размещая базы и ракеты, даже народы Европы не спросили, не то что Россию, которая была не так близка....
Sibnet.Ru