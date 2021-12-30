Путин запретил списывать социальные выплаты за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите социальных выплат от автоматического списания в счет погашения долга граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Пособия и выплаты, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, гражданам, имеющим детей, а также беременным женщинам, теперь не могут быть взысканы.

Закон также касается федеральных выплат отдельным категориям граждан и семьям с детьми, выплат малоимущим в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

Документ защищает социальные выплаты от списания по исполнительному производству. Он был разработан после того, как на съезде партии «Единая Россия» Путин призвал парламентариев защитить такие выплаты от автоматического списания.