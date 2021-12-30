Переговоры о гарантиях безопасности с США пройдут 10 января

Переговоры представителей России и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет, сообщили в российском МИД.

«Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман», — уточнила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее стало известно, что 12 января назначены консультации россиян с НАТО, а на следующий день — встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.