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Переговоры о гарантиях безопасности с США пройдут 10 января

Источник:
РИА Новости
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Переговоры представителей России и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет, сообщили в российском МИД.

«Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман», — уточнила РИА Новости официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее стало известно, что 12 января назначены консультации россиян с НАТО, а на следующий день — встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.

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