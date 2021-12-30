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Путин поздравил иностранных лидеров с Новым годом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Новым годом главам государств и правительств зарубежных стран, сообщает пресс-служба Кремля. Так, Путин поздравил с праздником американского коллегу Джо Байдена.

В числе адресатов — главы стран СНГ. При этом Путин не стал поздравлять с Новым годом президента Украины Владимира Зеленского. Также российский лидер поздравил коллег из дальнего зарубежья.

В списке — президенты Аргентины, Бразилии, королева Великобритании и премьер-министр Соединенного Королевства, глава правительства Венгрии, президент Венесуэлы, президент Вьетнама, президент и канцлер ФРГ, премьер-министр Греции, президент и глава правительства Израиля, президент и премьер-министр Индии.

Поздравления также направлены королю и королеве Испании, президенту Италии, премьер-министру Канады, председателю КНР, президентам Кореи, Кубы, Монголии, Сербии, Сирии, Словении, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, главам Швеции, Японии и ЮАР.

В послании американскому лидеру Джо Байдену Владимир Путин заявил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается мир.

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Политика #Россия #Мир
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