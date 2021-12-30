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Институт философии РАН заказал изучение ада

Источник:
РБК
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Фото: © pxhere.com

Институт философии Российской академии наук заказал написание научной работы по теме «Является ли злом существование ада» за 742 тысячи рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Кроме того, институт потратил столько же денег на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада» и 686 тысяч — на научную работу по теме «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея».

Институт опубликовал лот на сайте госзакупок еще 29 марта, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас. Договор был исполнен в начале октября. Единственным поставщиком стал доцент, кандидат философских наук из Воронежа Игорь Гаспаров.

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — уточнили представители института, отвечая на просьбу РБК прокомментировать такой заказ.

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