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Силуанов объяснил невозможность отключения России от SWIFT

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России

Отключение России от SWIFT доставит множество проблем другим странам, активно торгующим с Россией, заявил министр финансов Антон Силуанов

«Это, конечно, можно сделать, но будем потом все вместе находить инструменты, как информацию об этих транзакциях друг другу поставлять», — заключил глава Минфина.

По его словам, такой шаг помешает европейским компаниям, которые активно торгуют с Россией.

Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает жесткие санкции против Москвы из-за ситуации на востоке Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение от SWIFT. В России в ответ на это создали свою систему передачи финансовых сообщений. При этом в декабре агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом ограничений, писало, что Запад считает эту меру проблематичной.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах.

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