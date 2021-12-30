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Дуйэн Джонсон обвинил Дизеля в манипуляции из‑за «Форсажа»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Форсаж 6»

Американский актер Дуэйн Джонсон подробно рассказал о просьбе Вина Дизеля вернуться во франшизу «Форсаж» и назвал коллегу манипулятором.

Дизель опубликовал в соцсети пост, где попросил Джонсона снятся в 10-й части «Форсажа», которая станет заключительной. Он отметил, что важно воссоздать киносемью в память о погибшем Поле Уокере.

«Я был очень удивлен недавним постом Вина. В июне прошлого года, когда мы с Вином связались не через социальные сети, я прямо и конфиденциально сказал ему, что не вернусь во франшизу. Я был тверд, но сердечен в своих словах и сказал, что всегда буду поддерживать актеров и всегда буду болеть за успех франшизы, но шансов на мое возвращение нет», — сказал Джонсон в интервью для CNN.

Актер добавил, что упоминание Уокера и воссоздание «форсажной» семьи — манипуляция со стороны Вина Дизеля.

Создатели «Форсажа» заявляли, что следующий фильм станет заключительным во франшизе. А в девятой части фильма зрителям намекнули на возвращение какого-то старого персонажа.

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