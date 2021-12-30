Система С‑550 заступила на боевое дежурство в России

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство, сообщил источник, близкий к военному ведомству.

«Первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство», — сказал ТАСС источник. Это — «абсолютно новая мобильная система стратегической ПРО, не имеющая аналогов, она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров», пояснил он.

Таким образом выстраивается глубокоэшелонированная система ПВО-ПРО на основе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» (на низких высотах), ЗРС дальнего действия С-350, С-400, С-500 и до С-550 в космосе, отметил источник.

Впервые о создании ЗРС С-550 стало известно 9 ноября на селекторном совещании в Минобороны РФ. Глава ведомства Сергей упомянул С-550 среди систем вооружения, поставки которых в войска имеют особо важное значение.