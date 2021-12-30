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Россия оказалась в пятерке самых несчастливых стран

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия оказалась в пятерке стран с самым низким уровнем индекса счастья, свидетельствует исследование Gallup International и «Ромир». По данному показателю Россия опередила только Гану, Афганистан, Гонконг и Ирак.

Согласно опросу, 30% россиян заявили, что они «ни довольны, ни недовольны» своей жизнью, недовольны — 17%, очень недовольны — 6%. Довольны своей жизнью 36% россиян, очень довольны — 5%.

Индекс счастья — это разница между довольными и недовольными жизнью. Российский показатель остается на самом низком уровне за последние десять лет. В 2013 году он составлял 24 пункта, в 2014 году резко вырос до 59, затем постепенно снижался — до 18 в 2021 году.

В целом среди жителей планеты очень довольны своей жизнью 13%, достаточно довольны — 43%, в разной степени недовольны своей жизнью — 13%. Наиболее несчастны, согласно опросу, жители Афганистана.

В топ-5 самых счастливых стран входят Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан. Традиционно жители Латинской Америки, Африки и Восточной Азии лидируют в индексе счастья, а жители Европы, Ближнего Востока и России всегда настроены более пессимистично.

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Жизнь #О людях
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