Первая ледовая переправа открылась в Новосибирской области

Первая ледовая переправа начала работать в Ордынском районе, инженерное сооружение связывает через водохранилище села Спирино и Чингис, безопасность людей на нем контролируют дежурные спасатели, сообщает ГУ МЧС по региону.

Общая протяженность ледовой дороги «Спирино-Чингис» в одну сторону составляет 1,8 километра. Теперь местным жителям не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге вокруг Новосибирского водохранилища.

Толщина льда составляет 35-40 сантиметров, что позволяет пропускать автомобильную технику массой до 2,5 тонны. В целях безопасности, движение на переправе реверсивное и осуществляется в одну полосу. Переправа функционирует с 09.00 до 18.00.

Специалисты МЧС России также призвали соблюдать интервал движения, двигаться по льду равномерно, без остановок, разгонов и разворотов. Перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в машине и приоткрыть двери.

Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. При плохой видимости (метель или пурга) движение транспортных средств по переправе осуществлять не рекомендуется.