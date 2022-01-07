Музыкальные послания для знаков Зодиака на 2022 год

В музыкальном гороскопе каждому знаку Зодиака подобрана песня-девиз 2022 года, в которой отражаются основные астрологические послания.

Овен

Для Овнов ключевой темой нового года станет поиск себя, своего места в жизни, во всех ее сферах. 2022 год принесет переоценку ценностей. В наступающем году у Овнов появится возможность проявить себя новом направлении, причем, это касается не только работы.

Песней-девизом для Овнов станет одна из свежевыпущенных композиций молодого музыканта Драгни «Молодые мы». В ней говорится о том, что искать ответы нужно в первую очередь в себе.

Телец

Тельцам 2022 год подарит множество вариантов выбора. Это касается различных сфер жизни, но, в первую очередь, романтической. Если Тельцы в отношениях, предстоит решать, продолжать ли их. Если все идет хорошо, то —делать ли в отношениях смелый шаг. Тем, кто в активном поиске, предстоит решить, кто именно нужен для будущего.

Музыкальным девизом Тельцов станет трек «Разговор в поезде» группы «Машина времени». В ней поется «Один говорил, мол, мы — машинисты, другой говорил: "пассажиры"». Также Тельцам в 2022 году придется постоянно сталкиваться с выбором, но по прогнозу астрологов, выбор в большинстве случаев будет сделан верный.

Близнецы

Близнецы в новом году тоже окажутся в ситуации выбора. В романтической сфере у свободных Близнецов появится масса возможностей и счастливых шансов. Какой из них по судьбе — решать только им самим.

Послание для Близнецов на 2022 год — песня «Сердцеедка» Егора Крида. Здесь представители знака окажутся не в роли Крида, а в роли сердцеедки, о которой он поет. Близнецам стоит позаботиться о своих поклонниках, чтобы не разбить слишком много сердец.

Рак

Спокойным Ракам новый год принесет бурю эмоций. Звезды советуют в 2022 году побольше отдыхать, расслабляться, находить время для занятий по душе. На первый план выйдут отношения в семье и с друзьями. Нужно постараться не вступать в конфликты, быть мягче и добрее к своим близким.

Отлично раскрывают акценты года песня «Мой друг» Игоря Николаева и Игоря Крутого. «Мой друг, на повороте дней вижу я все ясней, кто настоящий друг», — поют артисты. Во втором куплете песни описывается, кто такой настоящий друг. Ракам стоит переслушать песню и разобраться в своем окружении.

Лев

В новом году яркие и активные Львы проявят себя в необычном амплуа — отшельников. Неважно, одиноки Львы или с кем-то в союзе, внутри себя они в любом случае окажутся одиночками. Этот год нужен Львам, чтобы заглянуть внутрь себя и проявить свою индивидуальность, не слушая чужих советов и не ориентируясь на мнение окружающих.

«А я — новая, новая, ночь превращаю в рассвет, но снова одна», — поет Светала Лобода в песне «Superstar». Это композиции и станет астрлогическим девизом года для Львов. В свое безупречности этим знакам Зодиака сомневаться не приходится, но им стоит поработать над своим внутренним миром.

Дева

Девы в новом году проявят не только аккуратность и точность, но и здоровый эгоизм. Звезды советуют делать то, что действительно по душе, вне зависимости от того, что об этом думают другие. Именно в 2022 году Девы смогут по-настоящему ярко проявить себя в обществе, укрепить свой авторитет и показать свои лучшие качества.

Песня-девиз Дев в 2022 году — «Не бойся» Ольги Серябкиной. «Ты не бойся, и на ладонях чувства. Мне нужно что-то сделать, чтоб не было так грустно», — над этой строчкой Девам нужно задуматься больше всего. Не бояться, делать и ставить себя на первое место — основные задачи представителей этого знака Зодиака.

Весы

Весам новый год принесет перемены. В какой из сфер жизни они настанут, зависит от того, о чем мечтаете и к чему стремится в данный момент этот знак. Весы, которые в поиске второй половинки, в 2022 году могут найти своего человека. Тем, кто мечтал о смене места работы или рода деятельности, новый год тоже подарит счастливый шанс.

Девиз Весов — «Вчера» Полины Гагариной. Как поет самая знаменитая артистка России: «В танце убиваю бессонницу, обгоняю с бешеной скоростью вчера», также Близнецам стоит оставить позади все прошедшее, и стремиться к новому.

Скорпион

Непостоянным и страстным Скорпионам новый год принесет долгожданные спокойствие и гармонию. Пожалуй, это именно то, чего в последнее время не хватало. Стабильностью Скорпионов порадуют дом, семья, здоровье также не будет беспокоить. В деловой сфере тоже все будет идти гладко.

Спокойствие и гармония — основа года для Скорпионов, поэтому музыкальным девизом для них станет лиричная песня Мота. «Я в тебе нашел абсолютно все. Все, что надо мне, и чуть-чуть еще», — Скорпионам пора настроится на идиллию в отношениях.

Стрелец

Стрельцов ждет яркий год, но стабильностью он вряд ли будет отличаться. Наступает время для оправданного риска, авантюр, приключений. Стрельцы могут отправиться в дальний путь, поменять работу или романтического партнера. Звезды советуют действовать смелее.

Песня-девиз для Стрельцов «Чудак» группы Сплин. Не стоит воспринимать ее пессимистично, хоть и текст в песне довольно минорный. Например, фразу «Он шел к людям, он нес им надежду, любовь, красоту. Люди взяли его и гвоздями прибили к кресту», стоит понимать, как недоверие к себе. Но Стрельцы справятся с этим.

Козерог

Залог успеха Козерогов в новом году — партнерство, отношения. Это касается не только любви и семьи, но и деловой сферы, в ней стоит сделать акцент на полезные связи. Именно в союзе с кем-то в 2022 году Козероги смогут достигнуть успеха. Обязательно нужно прислушиваться к советам тех, кто входит в круг важных людей.

Песенным посланием для Козерогов будет трек «Медляк» в исполнении Мари Краймбрери и рэпера HammAli. «Закружило так, что не верится, может быть вся жизнь переменится», поется в терке. Союз, как любовный, так и деловой, — вот основа успеха для Козерогов в 2022 году.

Водолей

Водолеев ждет по-настоящему удачный год. Секрет успеха во всех сферах жизни будет заключаться в смелости и активности. Не надо бояться перемен, пора делать то, чего действительно давно хотелось.

«Кровь кипит, идем с тобой по правильному курсу», — слова из песни «Будь смелей» Люси Чаботиной и ЮрКисса, которые станут знаковыми для Водолеев. Активность этого знака Зодиака гарантирует успех, который не заставит себя долго ждать.

Рыбы

Рыбы в 2022 году сосредоточатся на себе, своих интересах и желаниях. На первый план выйдут карьера, финансы. Личные отношения вряд ли будут настолько интересовать сильнее всего. Новый год для Рыб — не время для свойственных им чувств и эмоций, а пора для активных действий, логики, решительных шагов.

«Всем нужны деньги, а что такое деньги?! Уже который день я болею от обиды на людей», — поет Земфира в песне «Деньги». У Рыб в 2022 году также. Карьера и финансы выйдут на первый план, а вот отношения и близкие могут разочаровать. Деньги, конечно, принесут радость, но, как говорится — не в них счастье. Не стоит забывать о друзьях.