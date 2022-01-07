Музыкальные послания для знаков Зодиака на 2022 год

В музыкальном гороскопе каждому знаку Зодиака подобрана песня-девиз 2022 года, в которой отражаются основные астрологические послания.
Овен
Для Овнов ключевой темой нового года станет поиск себя, своего места в жизни, во всех ее сферах. 2022 год принесет переоценку ценностей. В наступающем году у Овнов появится возможность проявить себя новом направлении, причем, это касается не только работы.
Песней-девизом для Овнов станет одна из свежевыпущенных композиций
молодого музыканта Драгни «Молодые мы». В ней говорится о том, что искать
ответы нужно в первую очередь в себе.
Телец
Тельцам 2022 год подарит множество вариантов выбора. Это касается различных сфер жизни, но, в первую очередь, романтической. Если Тельцы в отношениях, предстоит решать, продолжать ли их. Если все идет хорошо, то —делать ли в отношениях смелый шаг. Тем, кто в активном поиске, предстоит решить, кто именно нужен для будущего.
Музыкальным девизом Тельцов станет трек «Разговор в поезде» группы «Машина времени». В ней поется «Один говорил, мол, мы — машинисты, другой говорил: "пассажиры"». Также Тельцам в 2022 году придется постоянно сталкиваться с выбором, но по прогнозу астрологов, выбор в большинстве случаев будет сделан верный.
Близнецы
Близнецы в новом году тоже окажутся в ситуации выбора. В романтической сфере у свободных Близнецов появится масса возможностей и счастливых шансов. Какой из них по судьбе — решать только им самим.
Послание для Близнецов на 2022 год — песня «Сердцеедка» Егора
Крида. Здесь представители знака окажутся не в роли Крида, а в роли
сердцеедки, о которой он поет. Близнецам стоит позаботиться о своих
поклонниках, чтобы не разбить слишком много сердец.
Рак
Спокойным Ракам новый год принесет бурю эмоций. Звезды советуют в 2022 году побольше отдыхать, расслабляться, находить время для занятий по душе. На первый план выйдут отношения в семье и с друзьями. Нужно постараться не вступать в конфликты, быть мягче и добрее к своим близким.
Отлично раскрывают акценты года песня «Мой друг» Игоря Николаева
и Игоря Крутого. «Мой друг, на повороте дней вижу я все ясней, кто настоящий
друг», — поют артисты. Во втором куплете песни описывается, кто такой настоящий
друг. Ракам стоит переслушать песню и
разобраться в своем окружении.
Лев
В новом году яркие и активные Львы проявят себя в необычном амплуа — отшельников. Неважно, одиноки Львы или с кем-то в союзе, внутри себя они в любом случае окажутся одиночками. Этот год нужен Львам, чтобы заглянуть внутрь себя и проявить свою индивидуальность, не слушая чужих советов и не ориентируясь на мнение окружающих.
«А я — новая, новая, ночь превращаю в рассвет, но снова одна»,
— поет Светала Лобода в песне «Superstar». Это композиции и станет астрлогическим девизом года
для Львов. В свое безупречности этим знакам Зодиака сомневаться не приходится,
но им стоит поработать над своим внутренним миром.
Дева
Девы в новом году проявят не только аккуратность и точность, но и здоровый эгоизм. Звезды советуют делать то, что действительно по душе, вне зависимости от того, что об этом думают другие. Именно в 2022 году Девы смогут по-настоящему ярко проявить себя в обществе, укрепить свой авторитет и показать свои лучшие качества.
Песня-девиз Дев в 2022 году — «Не бойся» Ольги Серябкиной. «Ты
не бойся, и на ладонях чувства. Мне
нужно что-то сделать, чтоб не было так грустно», — над этой строчкой Девам нужно
задуматься больше всего. Не бояться, делать и ставить себя на первое место —
основные задачи представителей этого знака Зодиака.
Весы
Весам новый год принесет перемены. В какой из сфер жизни они настанут, зависит от того, о чем мечтаете и к чему стремится в данный момент этот знак. Весы, которые в поиске второй половинки, в 2022 году могут найти своего человека. Тем, кто мечтал о смене места работы или рода деятельности, новый год тоже подарит счастливый шанс.
Девиз Весов — «Вчера» Полины Гагариной. Как поет самая
знаменитая артистка России: «В танце убиваю бессонницу, обгоняю с бешеной
скоростью вчера», также Близнецам стоит оставить позади все прошедшее, и
стремиться к новому.
Скорпион
Непостоянным и страстным Скорпионам новый год принесет долгожданные спокойствие и гармонию. Пожалуй, это именно то, чего в последнее время не хватало. Стабильностью Скорпионов порадуют дом, семья, здоровье также не будет беспокоить. В деловой сфере тоже все будет идти гладко.
Спокойствие и гармония — основа года для Скорпионов, поэтому
музыкальным девизом для них станет лиричная песня Мота. «Я в тебе нашел
абсолютно все. Все, что надо мне, и чуть-чуть еще», — Скорпионам пора
настроится на идиллию в отношениях.
Стрелец
Стрельцов ждет яркий год, но стабильностью он вряд ли будет
отличаться. Наступает время для оправданного риска, авантюр, приключений. Стрельцы
могут отправиться в дальний путь, поменять работу или романтического партнера. Звезды советуют действовать смелее.
Песня-девиз для Стрельцов «Чудак» группы Сплин. Не стоит
воспринимать ее пессимистично, хоть и текст в песне довольно минорный. Например,
фразу «Он шел к людям, он нес им надежду, любовь, красоту. Люди взяли его и
гвоздями прибили к кресту», стоит понимать, как недоверие к себе. Но Стрельцы
справятся с этим.
Козерог
Залог успеха Козерогов в новом году — партнерство,
отношения. Это касается не только любви и семьи, но и деловой сферы, в ней
стоит сделать акцент на полезные связи. Именно в союзе с кем-то в 2022 году Козероги смогут достигнуть успеха. Обязательно нужно прислушиваться к советам тех, кто входит в круг важных людей.
Песенным посланием для Козерогов будет трек «Медляк» в
исполнении Мари Краймбрери и рэпера HammAli. «Закружило так, что не верится, может быть вся жизнь
переменится», поется в терке. Союз, как любовный, так и деловой, — вот основа
успеха для Козерогов в 2022 году.
Водолей
Водолеев ждет по-настоящему удачный год. Секрет успеха во всех сферах жизни будет заключаться в смелости и активности. Не надо бояться перемен, пора делать то, чего действительно давно хотелось.
«Кровь кипит, идем с тобой по правильному курсу», — слова из
песни «Будь смелей» Люси Чаботиной и ЮрКисса, которые станут знаковыми для Водолеев.
Активность этого знака Зодиака гарантирует успех, который не заставит себя
долго ждать.
Рыбы
Рыбы в 2022 году сосредоточатся на себе, своих интересах и
желаниях. На первый план выйдут карьера, финансы. Личные отношения вряд ли
будут настолько интересовать сильнее всего. Новый год для Рыб — не время для свойственных
им чувств и эмоций, а пора для активных действий, логики, решительных шагов.
«Всем нужны деньги, а что такое деньги?! Уже который день я
болею от обиды на людей», — поет Земфира в песне «Деньги». У Рыб в 2022 году
также. Карьера и финансы выйдут на первый план, а вот отношения и близкие могут
разочаровать. Деньги, конечно, принесут радость, но, как говорится — не в них
счастье. Не стоит забывать о друзьях.