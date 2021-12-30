Найден самый обедневший за год российский миллиардер

Сильнее всего в 2021 году сократилось состояние российского миллиардера Сулеймана Керимова — почти на 6 миллиардов долларов, подсчитали эксперты Forbes.

Причиной стало снижение биржевых цен на золото после роста в 2020 году. Интерес инвесторов к этому металлу резко снизился с восстановлением мировой экономики. Керимов — основной акционер золотодобывающей компании «Полюс».

На втором месте по размеру потерь оказался основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Его состояние уменьшилось на 2,9 миллиарда долларов, опустившись до 9,2 миллиарда. Вексельберг находится под санкциями США, его зарубежные счета подверглись блокировке.

Третье место занял основной бенефициар аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик. Его состояние упало на 668 миллионов долларов — до 1,8 миллиарда. Из-за пандемийных ограничений прибыль аэропорта упала более чем в пять раз по сравнению с 2019 годом.

Ранее Forbes представил список самых разбогатевших российских миллиардеров за год. Больше всего заработали создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, состояние которого увеличилось на 13,8 миллиарда долларов.