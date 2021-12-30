ЦБ заявил об угрозе перегрева российской экономики

Российская экономика приближается к перегреву из-за ситуации на рынке труда, и, скорее всего, находится выше своих потенциальных возможностей, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Анализ рынка [труда] показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — сказал Тремасов в интервью на YouTube-канале Bitkogan.

Он отметил, что российская экономика сейчас сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов. «Состояние рынка труда является для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала», — сказал представитель ЦБ, пояснив, что дальнейшая перспектива для роста экономики будет зависеть от роста производительности экономики.

Ранее в материалах департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ отмечалось, что дефицит кадров во многих отраслях российской экономики может привести к возникновению инфляционной спирали «рост цен — рост зарплат — рост цен» и так далее.

При этом эксперты ЦБ отметили, что происходящее замедление роста российской экономики до устойчивых темпов должно снизить давление на рынок труда и обеспечить сбалансированный рост как объемов выпуска продукции, так и вознаграждения за труд.