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Пожар возник в РАНХиГС в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Мусор загорелся в РАНХиГС в Новосибирске в четверг, 124 человека были эвакуированы из-за задымления в учебном корпусе, сообщает ГУ МЧС по региону.

В одном из вузов в Октябрьском районе Новосибирска сработала пожарная сигнализация. Через семь минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова.

До прибытия профессиональных сил администрация РАНХиГС проводила эвакуацию всех находящихся в здании людей. На первом этаже присутствовало задымление.

В ходе разведки четырехэтажного здания огнеборцы обнаружили сильное задымление в подвале, где горел мусор на площади 2 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение, после чего все посетители вернулись в учебный корпус.

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лачинов

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Muzykant

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