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Хабенский поговорил с Бекмамбетовым о съемках нового «Дозора»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Ночной дозор»

Актер и режиссер Константин Хабенский загорелся идеей снять новый фильм про «Дозор» спустя 15 лет после выхода первых фильмов. Он уже поговорил о создании картины с продюсером Тимуром Бекмамбетовым.

«Я бы очень хотел, чтобы был полный метр «Дозоров». Спустя 15 лет. Я с Тимуром Бекмамбетовым об этом на днях разговаривал. Может, он сейчас меня услышит, потому что это было совсем недавно. Мы посвятили этому много времени. Мне кажется, что Тимур загорелся», — Хабенский в эфире программы «Кино в деталях» на канале СТС.

Фильм «Ночной Дозор» вышел на экраны в 2004 году и установил рекорд кассовых сборов для своего времени. Через два года было снято продолжение — «Дневной Дозор». В обеих картинах Константин Хабенский снялся в главной роли Антона Городецкого.


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