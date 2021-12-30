Хабенский поговорил с Бекмамбетовым о съемках нового «Дозора»

Актер и режиссер Константин Хабенский загорелся идеей снять новый фильм про «Дозор» спустя 15 лет после выхода первых фильмов. Он уже поговорил о создании картины с продюсером Тимуром Бекмамбетовым.

«Я бы очень хотел, чтобы был полный метр «Дозоров». Спустя 15 лет. Я с Тимуром Бекмамбетовым об этом на днях разговаривал. Может, он сейчас меня услышит, потому что это было совсем недавно. Мы посвятили этому много времени. Мне кажется, что Тимур загорелся», — Хабенский в эфире программы «Кино в деталях» на канале СТС.

Фильм «Ночной Дозор» вышел на экраны в 2004 году и установил рекорд кассовых сборов для своего времени. Через два года было снято продолжение — «Дневной Дозор». В обеих картинах Константин Хабенский снялся в главной роли Антона Городецкого.