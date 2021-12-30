НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Появилась идея о налоговом вычете при покупке авто

Источник:
Sibnet.ru
842 0
Фото: © Sibnet.ru

Налоговый вычет при покупке автомобиля стоит ввести в России, с таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Прошу оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 миллиона рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей», — цитирует RT письмо Орлова главе Минтруда Антону Котякову.

Орлов напомнил, что сейчас каждый гражданин имеет право единожды воспользоваться налоговым вычетом до 2 миллионов рублей при приобретении недвижимости, вернув себе в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы — до 260 тысяч рублей.

Данный инструмент, как подчеркнул Орлов, является весомым в вопросе материальной государственной поддержки граждан при покупке квартиры или дома.

В то же время при покупке автомобиля, наличие которого имеет большое значение для многих категорий граждан, таких как многодетные семьи, пенсионеры, подобный налоговый вычет не предусмотрен.

Еще по теме
Крупный сбой парализовал работу приложения Альфа-банка
Дуров возглавил список разбогатевших российских миллиардеров
Набиуллина рассказала о росте цен по итогам года
Врачи в 2022 году получат «путинские» выплаты
смотреть все
Экономика #Деньги #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пожар возник в РАНХиГС в Новосибирске
Воспитателя в Новосибирске заподозрили в насилии над ребенком
Покупка ножа перед убийством детей и жены в Канске попала на видео
Путин поручил держать под контролем ситуацию с ТЭЦ в Улан-Удэ
Самое популярное
Определен победитель шоу «Звезды в Африке»
Россиянин обманул World of Tanks на 670 млн рублей
Поклонники S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли тайное послание разработчиков
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Uynachalnica

"В 2016 году чиновник уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение."...

лачинов

То есть теперь ему стало обидно, что ЕС остается как бы не при делах? А когда американские базы и ракеты...

korvinsS

максимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...

Muzykant

Грета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.
Sibnet.Ru