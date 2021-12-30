Появилась идея о налоговом вычете при покупке авто

Налоговый вычет при покупке автомобиля стоит ввести в России, с таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Прошу оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 миллиона рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей», — цитирует RT письмо Орлова главе Минтруда Антону Котякову.

Орлов напомнил, что сейчас каждый гражданин имеет право единожды воспользоваться налоговым вычетом до 2 миллионов рублей при приобретении недвижимости, вернув себе в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы — до 260 тысяч рублей.

Данный инструмент, как подчеркнул Орлов, является весомым в вопросе материальной государственной поддержки граждан при покупке квартиры или дома.

В то же время при покупке автомобиля, наличие которого имеет большое значение для многих категорий граждан, таких как многодетные семьи, пенсионеры, подобный налоговый вычет не предусмотрен.