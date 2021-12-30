МИД высказался о возможности возвращения смертной казни в России

Россия придерживается четкой позиции по мораторию на смертную казнь и не видит поводов ее пересматривать, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент РФ», — цитирует РИА Новости Лукьянцева.

По словам дипломата, позиция России «совершенно четко определена», а поводов к пересмотру этого решения нет.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей новой книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» заявил, что не исключает отмены моратория на смертную казнь в России. По словам Зорькина, пока существуют умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт. Введенный в стране мораторий на смертную казнь он назвал «уступкой, отходом от требований правового принципа равенства».

Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.