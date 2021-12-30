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МИД высказался о возможности возвращения смертной казни в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия придерживается четкой позиции по мораторию на смертную казнь и не видит поводов ее пересматривать, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы, был введен мораторий на применение смертной казни. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, и высказывался президент РФ», — цитирует РИА Новости Лукьянцева.

По словам дипломата, позиция России «совершенно четко определена», а поводов к пересмотру этого решения нет.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей новой книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» заявил, что не исключает отмены моратория на смертную казнь в России. По словам Зорькина, пока существуют умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт. Введенный в стране мораторий на смертную казнь он назвал «уступкой, отходом от требований правового принципа равенства».

Мораторий на применение смертной казни в России ввели 16 апреля 1997 года. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.

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Политика #Мир #Россия
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Uynachalnica

"В 2016 году чиновник уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение."...

korvinsS

максимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...

лачинов

То есть теперь ему стало обидно, что ЕС остается как бы не при делах? А когда американские базы и ракеты...

Muzykant

Грета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.
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