НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Полсотни вышек связи построят в Новосибирской области в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
268 0
Фото: © Sibnet.ru

Полсотни вышек связи построят в Новосибирской области в 2022 году, к оптоволоконному интернету подключат более 7 тысяч человек, сообщает правительство региона.

«Благодаря и федеральным, и региональным программам, построена 51 новая сотовая вышка (в 2021 году) – связь получили 18 тысяч человек. В планах следующего строительство еще порядка 50 вышек», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Также продолжается подключение к интернету с помощью оптоволокна – в 2021 году связь получили более 2,3 тысячи домохозяйств и 6 тысяч человек, на 2022 год запланировано подключить еще почти 3 тысячи домохозяйств, а это более 7 тысячи человек.

#Интернет
Как работает мобильная связь: чего ждать от 5G?

Также в 2021 году завершилась программа по подключению социально значимых объектов (школы, ФАПы, дома культуры) – связь получили 1,6 тысячи таких объектов. Министр напомнил, что Новосибирская область занимает первое место в стране по числу фиксированного широкополосного доступа в интернет на 100 человек населения.

Цукарь обратил внимание, что в 2021 году все 100% школ Новосибирской области получили скоростной интернет со скоростью от 50 Мбит/с в селах и от 100 Мбит/с в городах. Также все школы начали работать с модернизированной системой «Электронная школа». В ближайших планах – 100% переход на электронные журналы и дневники с полным отказом от бумажного дублирования.

Еще по теме
Коты в Канаде «сломали» интернет от Маска
Малые села Алтая впервые получили сотовую связь
Россия наложила на Google оборотный штраф
Главные причины, почему Wi-Fi работает с перебоями
смотреть все
Новосибирск #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Три человека погибли в пожаре в Хакасии
Полсотни вышек связи построят в Новосибирской области в 2022 году
Кому жаловаться на гололед и неубранный снег?
СГК удвоит объем инвестиций в теплоэлектростанции Новосибирска
Самое популярное
Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls
ВМФ России получит ракетный мини‑крейсер с «Цирконом»
Китайцы зажгли искусственное «солнце»
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль объяснил одиночество Путина на рождественской службе
Самолеты Минобороны вывезут россиян из Казахстана
Президент Туркмении приказал потушить «Врата ада»
Предсказано появление коронавируса «супермутанта»
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Самое обсуждаемое
77
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
63
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
48
Протестующие ворвались в здание администрации Алма‑Аты
39
Токаев заявил об акте агрессии и призвал ОДКБ на помощь
39
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
Sibnet.Ru