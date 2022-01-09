Полсотни вышек связи построят в Новосибирской области в 2022 году, к оптоволоконному интернету подключат более 7 тысяч человек, сообщает правительство региона.

«Благодаря и федеральным, и региональным программам, построена 51 новая сотовая вышка (в 2021 году) – связь получили 18 тысяч человек. В планах следующего строительство еще порядка 50 вышек», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Также продолжается подключение к интернету с помощью оптоволокна – в 2021 году связь получили более 2,3 тысячи домохозяйств и 6 тысяч человек, на 2022 год запланировано подключить еще почти 3 тысячи домохозяйств, а это более 7 тысячи человек.

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Также в 2021 году завершилась программа по подключению социально значимых объектов (школы, ФАПы, дома культуры) – связь получили 1,6 тысячи таких объектов. Министр напомнил, что Новосибирская область занимает первое место в стране по числу фиксированного широкополосного доступа в интернет на 100 человек населения.

Цукарь обратил внимание, что в 2021 году все 100% школ Новосибирской области получили скоростной интернет со скоростью от 50 Мбит/с в селах и от 100 Мбит/с в городах. Также все школы начали работать с модернизированной системой «Электронная школа». В ближайших планах – 100% переход на электронные журналы и дневники с полным отказом от бумажного дублирования.