Полсотни вышек связи построят в Новосибирской области в 2022 году, к оптоволоконному интернету подключат более 7 тысяч человек, сообщает правительство региона.
«Благодаря и федеральным, и региональным
программам, построена 51 новая сотовая вышка (в 2021 году) – связь получили 18 тысяч
человек. В планах следующего строительство еще порядка 50 вышек», – сказал министр
цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
Также продолжается подключение к интернету с помощью
оптоволокна – в 2021 году связь получили более 2,3 тысячи домохозяйств и 6 тысяч
человек, на 2022 год запланировано подключить еще почти 3 тысячи
домохозяйств, а это более 7 тысячи человек.
Также в 2021 году завершилась программа по подключению
социально значимых объектов (школы, ФАПы, дома культуры) – связь получили 1,6
тысячи таких объектов. Министр напомнил, что Новосибирская область
занимает первое место в стране по числу фиксированного широкополосного доступа
в интернет на 100 человек населения.
Цукарь обратил внимание, что в 2021 году все 100% школ
Новосибирской области получили скоростной интернет со скоростью от 50 Мбит/с в
селах и от 100 Мбит/с в городах. Также все школы начали работать с
модернизированной системой «Электронная школа». В ближайших планах – 100%
переход на электронные журналы и дневники с полным отказом от бумажного
дублирования.