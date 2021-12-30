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Путин и Байден поговорят перед Новым годом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден созвонятся вечером 30 декабря. По заявлению Белого дома, лидеры стран обсудят ситуацию на Украине.

О звонке попросил Путин, сообщил представитель американской администрации CNN. Байден согласился, поскольку президент США считает, что, «когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидера с лидером».

«Думаю, что оба лидера считают, что есть подлинная ценность в прямом взаимодействии на высшем уровне, <...> в момент кризиса. Мы будем внимательно следить за тем, что заявит президент Путин», — отметил чиновник.

Президенты обсудят ситуации на Украине и Иране и предложение по гарантиям безопасности, которое раньше сделала Москва.

По словам американского чиновника, США «продолжают видеть значительное присутствие российских войск на Украине и в районе ее границы». В этом случае США готовы не только к дипломатии, но и к жестким действиям в случае агрессии России.

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Политика #Мир
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Uynachalnica

"В 2016 году чиновник уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение."...

korvinsS

максимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...

лачинов

То есть теперь ему стало обидно, что ЕС остается как бы не при делах? А когда американские базы и ракеты...

Muzykant

Грета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.
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