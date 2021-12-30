Покупка ножа перед убийством детей и жены в Канске попала на видео

Следователи опубликовали видео, на котором житель Канска покупает нож перед убийством детей и жены, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, утром 27 декабря в квартире дома по улице Эйдемана в Канске обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги, их 11-летнего сына и семилетней дочери.

Установлено, что накануне трагедии в квартиру, где проживала женщина пришел ее супруг, чтобы навестить детей. Супруги разводились. По версии следствия, мужчина мог убить жену и детей, а затем себя.

«В одном из магазинов города Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано как 26 декабря 2021 года мужчина приобрел нож, впоследствии обнаруженный на месте происшествия, что может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении», — говорится в сообщении.