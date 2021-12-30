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Джоан Роулинг снялась в спецвыпуске про Гарри Поттера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Daniel Ogren / CC BY 2.0

Писательница Джоан Роулинг, создавшая серию книг о Гарри Поттере, появится в специальном выпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс».

Роулинг покажут в кадре после того, как актеры обсудят, какое влияние на них оказали ее книги, сообщает издание The Independent.

В спецэпизоде приняли участие Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт и другие актеры, в том числе Том Фелтон (Драко Малфой) и Рэйф Файнс (Волан-де-Морт).

Фильм приурочен к 20-летию ленты «Гарри Поттер и философский камень» — первой картины франшизы о знаменитом волшебнике, которая вышла 16 ноября 2001 года. Спецвыпуск расскажет историю создания серии фильмов о Гарри Поттере с помощью новых интервью и бесед с актерами, а также архивных кадров. Премьера проекта состоится 1 января 2022 года.

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korvinsS

максимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...

лачинов

То есть теперь ему стало обидно, что ЕС остается как бы не при делах? А когда американские базы и ракеты...

Muzykant

Грета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.
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