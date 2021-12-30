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Путин заехал за Лукашенко за рулем Mercedes ML

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин лично заехал за главой Белоруссии Александром Лукашенко перед переговорами в Санкт-Петербурге — видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Путин вышел навстречу Лукашенко с водительского места немецкого внедорожника Mercedes-Benz ML. После этого президенты России и Белоруссии отправились на переговоры, которые проходят в Константиновском дворце в Стрельне.


Президент России периодически лично управляет транспортным средством. В этом году он катал министра обороны Сергея Шойгу во время отдыха в сибирской тайге на вездеходе ГАЗ-3351 «Лось».

В 2019 году на церемонии открытия осеннего байк-шоу «Ночных волков» в Крыму глава государства управлял мотоциклом «Урал» с коляской, в 2018 — сел за руль грузовика КамАЗ и лимузин Aurus Senat.

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Политика #Мир
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