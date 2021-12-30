Возвращение пива спасет бизнес АЗС

Возврат продажи пива на АЗС позволит улучшить экономику автозаправочного бизнеса, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

По словам Шульгинова, предложение о разрешении продажи пива на АЗС исходит от представителей автозаправочного бизнеса.

«Оно обосновано тем, чтобы повышать маржинальность розничного сегмента этого рынка. По нашим расчетам, это даст где-то 0,3 рубля на литр увеличение выручки АЗС. Учитывая, что у них низкая маржинальность, потому что оптовые цены иногда растут, и они испытывают проблемы, то это, может быть, улучшит экономику АЗС», — отметил министр в интервью телеканалу «Россия-24».

Идея разрешить продажу алкоголя на АЗС и снизить стоимость эквайринга уже неоднократно обсуждалась в правительстве, в том числе и год назад. Однако никаких решений на этот счет принято не было.

Снятие запрета на продажу слабоалкогольных напитков в магазинах при АЗС несколько сократит убытки розничных продавцов топлива, но не поменяет ситуацию в корне, сообщал РИА Новости глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.